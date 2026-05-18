Бессараб призвала переживать не о пенсионном возрасте, а о роботизации

Важно заранее думать о сохранении рабочих мест для россиян, но не из-за старения населения, а грядущей роботизации производства, сказала НСН Светлана Бессараб.

В ближайшие 15-20 лет Россия не планирует менять пенсионный возраст. Вместо этого стоит сосредоточиться на других вызовах — например, на изменениях на рынке труда из‑за роботизации и автоматизации производственных процессов, сказала в эфире НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Более 35 млн человек, или 24% населения России люди старше трудоспособного возраста (мужчины старше 63 лет, женщины старше 58 лет), при этом в отдельных регионах доля такого населения заметно выше, пишут «Известия». Это, в частности, Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская области, Мордовия и Татарстан. В целом тренд старения населения угрожает экономике и пенсионной системе в целом. Бессараб отметила, что текущая пенсионная реформа уже учитывает демографические тренды — и в ближайшие десятилетия кардинальных перемен ждать не стоит.

«Все эти цифры уже учтены в пенсионной реформе. Она была разработана с расчётом на увеличение продолжительности жизни и рост числа долгожителей. Беспокоиться о каких‑либо дополнительных изменениях в этой сфере не нужно: учтено и количество трудоспособного населения. В ближайшие 15-20 лет Россия не планирует менять пенсионный возраст. Вместо этого нам стоит сосредоточиться на других вызовах — например, на изменениях на рынке труда из‑за роботизации и автоматизации производственных процессов. Важно заранее думать о сохранении рабочих мест для россиян. Пока эти процессы мы на себе не ощущаем в полной мере, но страна движется к тому, чтобы самостоятельно производить станки и автоматизированное производственное оборудование. Изменение пенсионного возраста России не грозит — как и большинству развитых стран мира», — сказала собеседница НСН.
Она обратила внимание на глобальную закономерность: рост уровня жизни часто сопровождается снижением рождаемости.

«Сегодня существует общемировая тенденция: чем выше уровень жизни населения, тем ниже уровень рождаемости. Это можно увидеть на примере Китая, который недавно снял все ограничения на количество детей в семьях, и Индии. Россия, реализуя национальные проекты в сфере демографии, стремится переломить эту тенденцию и улучшить ситуацию с рождаемостью в стране», — добавила Бессараб.

Ранее Бессараб рассказала в пресс-центре НСН, что люди старшего возраста ходят на спортивные площадки, в спортивные комплексы, участвуют в групповых занятиях, ходят в походы, а также посещают центры активного долголетия. По её словам, российские пенсионеры более активные, чем современные зумеры.

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
