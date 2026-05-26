Путин призвал улучшить систему управления компонентами коллективных сил ОДКБ
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна заниматься дальнейшим усовершенствованием системы кризисного реагирования и управления компонентами коллективных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
Кроме того, глава государства призвал наращивать научно-техническое партнерство стран ОДКБ и указал на необходимость развивать промышленную кооперацию.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ, отмечает RT.
В свою очередь Минобороны сообщило, что совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в России, Казахстане и Белоруссии.
