Путин призвал улучшить систему управления компонентами коллективных сил ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна заниматься дальнейшим усовершенствованием системы кризисного реагирования и управления компонентами коллективных сил. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ.

Лукашенко призвал ОДКБ быть очень корректной в работе с Арменией

Кроме того, глава государства призвал наращивать научно-техническое партнерство стран ОДКБ и указал на необходимость развивать промышленную кооперацию.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ, отмечает RT.

В свою очередь Минобороны сообщило, что совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в России, Казахстане и Белоруссии.

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
