Актер Глеб Калюжный завершил службу в армии

Актер Глеб Калюжный официально завершил годичную срочную службу в элитном Семеновском полку. Об этом сообщил портал Super.ru.

Кроме близких, 27-летнего актера у ворот воинской части встретил народный артист России Николая Добрынин, с которым актер познакомился и подружился во время работы над фильмом «Дед Фомич».

«Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим», — прокомментировал Добрынин службу Калюжного в армии.

Ранее Калюжный записал каверы саундтреков для фильма «Малыш», в котором сыграл главную роль.

ФОТО: ТАСС/Гердо Владимир
