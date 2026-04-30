В Соцфонде назвали среднюю пенсию работающих россиян
Средний размер пенсии работающих граждан в марте текущего года превысил 23,4 тысячи рублей, сумма увеличилась примерно на 2,5 тысячи рублей за год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Так, на 1 марта 2026 года пенсия работающих россиян составляла 23 461 рублей. В 2025 году в аналогичный период работающие граждане получали пенсию в размере около 20 972 рублей.
По данным Соцфонда, наиболее низкий средний размер пенсии работающих россиян в марте зарегистрировали в Дагестане - 16 870 рублей. При этом самый высокий - 38 581 рубль - был зафиксирован на Чукотке.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет страховых пенсий с 1 августа 2027 года, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Соцфонде назвали среднюю пенсию работающих россиян
