В Госдуме предложили проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг»
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил дать право россиянам предъявлять правоохранительным органам документы из госуслуг вместо бумажной версии паспорта. При пересечении границы гражданин может предоставлять водительские права. С инициативой политик обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву.
Введение новых правил позволит избежать ситуаций, «когда законопослушные граждане теряют свое время при их задержании в отдел полиции из-за забытого паспорта». По словам Даванкова, в большинстве случаев инциденты с забытыми документами не приводят к раскрытию подозреваемых или преступников.
Норму вице-спикер предлагает внести в проект постановления правительства. В нем предлагается дать гражданам право предъявлять цифровую версию паспорта вместо бумажной в ряде случаев. Предъявить QR-код с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта можно будет, например, при покупке алкоголя и табака или при посадке в поезд.
В сентябре 2023 года Минцифры сообщило, что портал «Госуслуги» не заменит бумажные документы, удостоверяющие личность.
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