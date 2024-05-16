В Госдуме предложили проходить паспортный контроль в аэропорту с помощью «Госуслуг»

Введение новых правил позволит избежать ситуаций, «когда законопослушные граждане теряют свое время при их задержании в отдел полиции из-за забытого паспорта». По словам Даванкова, в большинстве случаев инциденты с забытыми документами не приводят к раскрытию подозреваемых или преступников.

Норму вице-спикер предлагает внести в проект постановления правительства. В нем предлагается дать гражданам право предъявлять цифровую версию паспорта вместо бумажной в ряде случаев. Предъявить QR-код с «Госуслуг» вместо бумажного паспорта можно будет, например, при покупке алкоголя и табака или при посадке в поезд.

В сентябре 2023 года Минцифры сообщило, что портал «Госуслуги» не заменит бумажные документы, удостоверяющие личность.

