Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам с апреля
Россиянам разрешат заселяться в отели по электронным паспортам с помощью «Госуслуг» с апреля 2024 года, сообщили в пресс-службе кабмина.
Так, гости смогут всего лишь открыть приложение, не доставая физические документы.
Также граждане смогут регистрироваться в отелях по загранпаспорту, что упростит процесс и привнесет положительные изменения в туристическую отрасль.
Не менее 42% граждан России желали бы сейчас оформить себе электронный паспорт. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Как отмечает ВЦИОМ, в 2020 году такое желание выражали лишь 16% респондентов. На данный момент желают иметь цифровое удостоверение личности молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет - 72%. В целом, чем выше возраст опрошенных, тем меньше среди них стремящихся иметь электронный паспорт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru