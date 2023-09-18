Минцифры: цифровые копии не заменят оригиналы документов

В ведомстве уточнили, что портал можно будет использовать вместо оригиналов документов лишь в отдельных случаях. Цифровые копии полностью не заменят оригиналы, подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что правительство РФ определит перечень ситуацией, когда можно будет предъявить цифровую копию документа.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о «цифровом паспорте». Граждане смогут предъявлять электронное удостоверение с «Госуслуг» вместо бумажного оригинала, отмечает «Радиоточка НСН».

