Минтруд поможет россиянкам преодолеть «стеклянный потолок» и «липкий пол»

Как отмечается в проекте, стратегия действий в интересах женщин на 2023—2030 годы направлена на реализацию принципа равных прав и свобод во всех сферах жизни, преодоление стереотипных представлений о социальных ролях женщин, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации.

Ожидается, что проект включит в себя десять направлений деятельности в интересах россиянок. В их числе новые возможности занятости женщин, в частности, преодоление «стеклянного потолка» (неформальных границ, мешающих карьерному росту) и «липкого пола» (долгого нахождения на нижних должностях).

Кроме того, в стратегию будут включены расширение участия россиянок в сфере предпринимательства, создание условий для получения ими качественного образования, продвижение женского лидерства, расширение участия в общественно-политической жизни, обеспечение баланса дом — работа, создание условий для сохранения здоровья, профилактика социального неблагополучия.

Созданием проекта руководит первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, пишет Ura.ru. Ожидается, что стратегию реализуют в два этапа: в 2023-2026 и в 2027-2030 годах, отмечает Газета.ру.

