В Госдуме предложили отправлять «альтернативщиков» на оборонные заводы

Еще в 2022 году организации, выполняющие государственный оборонный заказ, столкнулись с дефицитом кадров. «Многие из них перешли на трехсменный режим работы, в некоторых действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска», — сказано в пояснении к проекту. Спрос на рабочие специальности в оборонно-промышленном комплексе остается низким.

Количество желающих пройти альтернативную службу вместе с тем неуклонно растет (сейчас таковых 5% от общего числа призывников). Перечень профессий для прохождения альтернативной службы ежегодно утверждает министерство труда и социальной защиты. Сейчас он насчитывает 149 специальностей.

Ранее министерство труда и социальной защиты предложило увеличить число организаций и предприятий, где россияне получат право пройти альтернативную службу.

