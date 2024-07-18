В Госдуме предложили отправлять «альтернативщиков» на оборонные заводы

Партия ЛДПР во главе с лидером Леонидом Слуцким предложила дополнить список организаций для прохождения альтернативной гражданской службы предприятиями, выполняющими гособоронзаказ. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Отмечается, что такие заводы сейчас испытывают кадровый голод — многие работают в три смены, а на некоторых запрещено уходить в отпуска ключевым сотрудникам, к тому же в оборонно-промышленном комплексе по-прежнему низкий спрос на рабочие специальности. Законопроект планируется внести в Госдуму 18 июля.

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Еще в 2022 году организации, выполняющие государственный оборонный заказ, столкнулись с дефицитом кадров. «Многие из них перешли на трехсменный режим работы, в некоторых действуют внутренние приказы, запрещающие ключевым сотрудникам уходить в отпуска», — сказано в пояснении к проекту. Спрос на рабочие специальности в оборонно-промышленном комплексе остается низким.

Количество желающих пройти альтернативную службу вместе с тем неуклонно растет (сейчас таковых 5% от общего числа призывников). Перечень профессий для прохождения альтернативной службы ежегодно утверждает министерство труда и социальной защиты. Сейчас он насчитывает 149 специальностей.

Ранее министерство труда и социальной защиты предложило увеличить число организаций и предприятий, где россияне получат право пройти альтернативную службу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаГособоронзаказПризывники

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