Картаполов заявил, что срочников осеннего призыва не отправят на СВО

Изменений в вопросе отправки солдат срочной службы в зону специальной военной операции в рамках осеннего призыва не планируется. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.

Генштаб: Срочников весеннего призыва не будут привлекать к участию в СВО

«Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — указал парламентарий.

Картаполов добавил, что у срочников «все будет хорошо».

Ранее парламентарий предупредил, что во время весеннего призыва гражданам могут прийти сразу две повестки – и бумажная, и электронная, но «ничего страшного в этом нет», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПризывникиСпецоперацияВоеннослужащиеГосдума

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