Картаполов заявил, что срочников осеннего призыва не отправят на СВО

«Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — указал парламентарий.

Картаполов добавил, что у срочников «все будет хорошо».

Ранее парламентарий предупредил, что во время весеннего призыва гражданам могут прийти сразу две повестки – и бумажная, и электронная, но «ничего страшного в этом нет», напоминает РЕН ТВ.

