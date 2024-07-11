Картаполов заявил, что срочников осеннего призыва не отправят на СВО
Изменений в вопросе отправки солдат срочной службы в зону специальной военной операции в рамках осеннего призыва не планируется. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru.
«Ничего не поменялось: мы как не планировали их брать, так и не будем этого планировать», — указал парламентарий.
Картаполов добавил, что у срочников «все будет хорошо».
Ранее парламентарий предупредил, что во время весеннего призыва гражданам могут прийти сразу две повестки – и бумажная, и электронная, но «ничего страшного в этом нет», напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru