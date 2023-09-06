Минтруд хочет увеличить число организаций для альтернативной службы
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает увеличить число организаций и предприятий, где россияне получат право пройти альтернативную службу. Проект приказа опубликован на портале нормотивно-правовых актов.
Всего Минтруд предлагает дополнить соответствующий список 144 учреждениями. Таким образом, всего их станет более 900. При этом перечни профессий и должностей для альтернативной службы не изменятся.
Списки организаций, в которых военнобязанные не могут проходить альтернативную гражданскую службу составляются ежегодно. Реестр допущенных к такой службе формирует Министерство обороны.
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что идея заменить службу в армии по призыву отработками на оборонных заводах уже не столь актуальна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru