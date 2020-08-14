В Госдуме предложили обеспечить школьников и студентов масками
Минздрав попросили обеспечить российских школьников и студентов защитными масками. С соответствующим обращением выступил депутат Госдумы Василий Власов – он уже направил письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко. По мнению парламентария, такие меры помогут минимизировать риски распространения COVID-19 в учебных заведениях.
RT напоминает, ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ношение защитных масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году. При этом, по словам Фалькова, преподаватели и студенты, у которых подтверждено наличие антител к COVID-19, смогут посещать занятия без масок. Однако им необходимо будет предоставить соответствующую справку. В Минобрнауки уточнили, что обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты.
Ранее стало известно, что маска потребуется и при посещении кинотеатров.Об этом на пресс-конференции НСН напомнил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.
«Мы убедительно просим носить маску, по крайней мере, в фойе. Если у вас нет маски, можно купить у нас. Мы закупили маски и продаем реально по себестоимости, за 10 рублей. За 10 рублей купили, за 10 рублей продаем. Это не наш корневой бизнес, не считаем возможным на этом наживаться», - сказал Васянин.
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