Люди в масках: Россиян готовят к вечному ношению средств защиты

Россияне должны будут привыкнуть к медицинским маскам. Носить их порекомендовали не только во время пандемии COVID-19, но всегда при высоком риске распространения респираторных заболеваний - в условиях России практически большую часть года.

Как заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В частности, маски полезно будет надевать каждую осень, когда начинает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.

В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что маски и перчатки в период пандемии коронавируса правильно будет носить всем людям в местах, где нельзя обеспечить необходимую дистанцию. До этого организация выступала за то, чтобы средства защиты были только у людей с положительным результатом теста на ковид.

Вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН обратил внимание на то, что в России о необходимости всеобщего ношения медицинских масок во время пандемии COVID-19 специалисты говорили изначально. Однако эксперт не посчитал рекомендации ВОЗ запоздавшими, так как распространение коронавируса еще не закончилось.