Люди в масках: Россиян готовят к вечному ношению средств защиты
Специалисты хотят приучить граждан России к ношению средств индивидуальной защиты не только в период пандемии коронавируса, но и во время эпидемии гриппа и ОРВИ.
Россияне должны будут привыкнуть к медицинским маскам. Носить их порекомендовали не только во время пандемии COVID-19, но всегда при высоком риске распространения респираторных заболеваний - в условиях России практически большую часть года.
Как заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, индивидуальные средства защиты препятствуют распространению инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. В частности, маски полезно будет надевать каждую осень, когда начинает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.
В начале июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что маски и перчатки в период пандемии коронавируса правильно будет носить всем людям в местах, где нельзя обеспечить необходимую дистанцию. До этого организация выступала за то, чтобы средства защиты были только у людей с положительным результатом теста на ковид.
Вирусолог Анатолий Альштейн в эфире НСН обратил внимание на то, что в России о необходимости всеобщего ношения медицинских масок во время пандемии COVID-19 специалисты говорили изначально. Однако эксперт не посчитал рекомендации ВОЗ запоздавшими, так как распространение коронавируса еще не закончилось.
«Рекомендации не бывают запоздавшими – эпидемия же продолжается. У нас (в России – НСН) всегда говорили, что маска нужна и для того, чтобы защитить больного, и для того, чтобы защитить окружающих от больных. Это требование постоянно звучало. Раз мы получаем коронавирус воздушно-капельным путем, надо на пути поставить преграду – маску. Она не является 100-процентной защитой, но снижает вероятность заразиться здоровому человеку от носителя вируса», - отметил специалист.
Медицинская маска в период эпидемий понадобится в местах скопления людей, во всех общественных местах и транспорте. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН рассказал, что маска призвана защищать человека от слюны, которую человек распространяет при разговоре, чихании или кашле.
«Если вы идете на работу и проходите через парк, конечно, если никого нет, снимите, сдвиньте маску, подышите свежим воздухом. Понимаете, идея маски направлена на реализацию главного - прервать передачу возбудителя от человека к человеку. А это происходит при разговоре. Молчащий человек не представляет опасность. Кто-то что-то спросил, кто-то чихнул, кто-то кашлянул. Изо рта у человека летят брызги слюны. Маски от этого и защищают. Они не против вируса. Они против слюны, инфицируемой вирусом. В сосновом бору маску надевать не обязательно. Но если у вас есть риск каких-то контактов, я не имею в виду обниматься с прохожими, тем не менее, если вы будете находиться в людном или малолюдном месте, здесь, конечно, нужно все-таки поберечься. Не случайно общая рекомендация сводится к использованию масок», - сказал эпидемиолог.
Масочный режим из-за пандемии коронавируса был введен во многих российских регионах. В России за последние сутки зафиксировано 6248 заболевших. Общее число зараженных в стране приблизилось к 740 тысячам. Из них более 512 тысяч выздоровели, свыше 11,6 тысяч скончались. Специалисты и власти не исключают вторую волну коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru