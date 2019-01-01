В Госдуме предложили делить пиво на «живое» и «мертвое»

В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект «О чистоте пива». Автором инициативы является депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предлагает ввести понятия «живого», «мертвого» пива, а также пивного суррогата. «Живым» депутат предложил называть непастеризованное пиво, а «мертвым» — прошедший пастеризацию напиток.

Кроме того, в документе содержится перечень характеристик настоящего пенного напитка и его составляющих. Отмечается, что пиво с добавлением других ингредиентов могут называться только «пивным суррогатом». Депутат заявил о необходимости указания этих наименований в рекламе, на таре, упаковке и маркировке продукции, отмечает АГН Москва.

Между тем, эксперты назвали очередную идею парламентариев анахронизмом, а шансы на принятие законопроекта — нулевыми.