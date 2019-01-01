В Госдуме предложили делить пиво на «живое» и «мертвое»
В Госдуму на рассмотрение внесён законопроект «О чистоте пива». Автором инициативы является депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Он предлагает ввести понятия «живого», «мертвого» пива, а также пивного суррогата. «Живым» депутат предложил называть непастеризованное пиво, а «мертвым» — прошедший пастеризацию напиток.
Кроме того, в документе содержится перечень характеристик настоящего пенного напитка и его составляющих. Отмечается, что пиво с добавлением других ингредиентов могут называться только «пивным суррогатом». Депутат заявил о необходимости указания этих наименований в рекламе, на таре, упаковке и маркировке продукции, отмечает АГН Москва.
Между тем, эксперты назвали очередную идею парламентариев анахронизмом, а шансы на принятие законопроекта — нулевыми.
Ранее НСН писала, что американцу удалось похудеть на 20 килограммов благодаря «пивной диете». Делл Холл, проживающий в городе Ньютаун в штате Огайо, рассказал на своем Youtube-канале, что сумел выдержать 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво. Когда Холл начал свой эксперимент 6 марта, он весил 132,6 килограмма. Напомним, что чрезмерное употребление алкоголя может быть опасным для здоровья.
Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала НСН, как американцу удалось похудеть на необычной диете.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Госдуме предложили делить пиво на «живое» и «мертвое»
- Кинолог рассказал, как Медведеву вести себя с алабаем
- Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
- Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье
- The Times: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании