В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Китае. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли в провинции Ганьсу. Эпицентр землетрясения располагался в 71 км южнее города Динси, очаг находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших или разрушениях после сейсмособытия не поступало.

Ранее в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,4.

