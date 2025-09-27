В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
27 сентября 202502:18
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в Китае. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки произошли в провинции Ганьсу. Эпицентр землетрясения располагался в 71 км южнее города Динси, очаг находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших или разрушениях после сейсмособытия не поступало.
Ранее в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,4.
