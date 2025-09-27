СМИ: США начнут удары по наркокартелям в Венесуэле в ближайшие недели

Американские военные могут начать удары по объектам наркокартелей в Венесуэле в ближайшие несколько недель. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, в Пентагоне изучают возможные варианты действий. Сейчас ключевые из них - удары с помощью беспилотников. Возможными целями атаки могут стать главари преступных организаций и нарколаборатории.

Источники подчеркивают, что президент США Дональд Трамп пока не одобрил эти планы. В Пентагоне не предоставили комментариев.

Ранее стало известно, что США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военнослужащих.

