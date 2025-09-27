Ким Чен Ын назвал первоочередным развитие ядерного потенциала КНДР
Развитие сил сдерживания и ядерного потенциала Северной Кореи - первоочередная задача, выполнение которой необходимо для обеспечения безопасности республики. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Глава государства назвал дальнейшее повышение готовности к ядерному противоборству «первоочередной задачей с точки зрения обеспечения безопасности республики, самым верным выбором для настоящего и будущего государства, неизменной обязанностью, которой следует придерживаться».
Как отметил Ким Чен Ын, Пхеньяну необходимо непрерывно «ковать и обновлять ядерный щит и меч», которые позволяют гарантировать безопасность суверенитета, интересы страны и ее право на развитие. Политик пообещал, что правительство будет предоставлять ядерной области возможности и условия для последовательного развития в первоочередном порядке.
Ранее лидер Северной Кореи заявил, что республика не откажется от ядерного оружия.
