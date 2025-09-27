МИД: Россия не присоединится к антикорейским заявлениям и документам
Россия не считает возможным присоединение к заявлениям и документам против КНДР. Об заявили в МИД РФ, поясняя причины отказа Москвы от участия в Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Министерство отметило, что текст итогового документа встречи не отвечает подходам России, которая не может принять содержащиеся в декларации обвинения в адрес своего союзника - Северной Кореи. Как напомнили в ведомстве, Москва и Пхеньян оказывали взаимную помощь друг другу.
«В этой связи мы не считаем возможным присоединение к каким-либо антикорейским заявлениям и документам. Более того, отмечаем, что подобные политически мотивированные выпады не соответствуют целям и задачам конференции», - указали в МИД.
Российская сторона назвала основной причиной невступления ДВЗЯИ в силу обструкционистскую позицию США по отношению к договору. МИД подчеркнул, что Вашингтон не предпринимает усилий для ратификации соглашения, и недопустимо пытаться обвинить КНДР в том, что документ не стал действующим международно-правовым механизмом.
Между тем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что республика не откажется от ядерного оружия.
