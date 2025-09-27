Пентагон заключил контракт на производство вертолетов на $10,3 млрд

Американские Вооруженные силы заключили контракт с производителем авиатехники Sikorsky Aircraft на сумму свыше $10 млрд. Об этом сообщил Пентагон.

Соглашение предусматривает производство 92 транспортно-грузовых вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion. Тяжелая техника предназначена для Корпуса морской пехоты США.

Контракт с американской компанией был заключен на $10,34 млрд.

Ранее стало известно, что Пентагон выделил более $10,8 млрд на разработку секретных вооружений по программе SHOTCALLER для сдерживания Китая.

