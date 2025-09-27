Администрация Трампа заморозит $4 млрд, выделенные на иностранную помощь

Верховный суд США разрешил администрации президента страны Дональда Трампа заморозить $4 млрд, которые были выделены американским конгрессом на иностранную помощь. Об этом говорится в решении судьи Елены Каган.

Вердикт вынесли большинством голосов.

«Решение... приостанавливает действие этого судебного приказа [о предоставлении иностранной помощи]. В результате средства не будут доставлены их предполагаемым получателям», - отмечается в документе.

Представители администрации Трампа подали ходатайство после того, как апелляционный суд в Вашингтоне не поддержал власти. Согласно решению суда низшей инстанции, американская администрация должна была израсходовать как минимум $4 млрд, выделение которых для иностранной помощи одобрил конгресс, до 30 сентября - до завершения текущего финансового года.

Ранее в Сенате США одобрили помощь Украине на $800 млн.

