Администрация Трампа заморозит $4 млрд, выделенные на иностранную помощь
Верховный суд США разрешил администрации президента страны Дональда Трампа заморозить $4 млрд, которые были выделены американским конгрессом на иностранную помощь. Об этом говорится в решении судьи Елены Каган.
Вердикт вынесли большинством голосов.
«Решение... приостанавливает действие этого судебного приказа [о предоставлении иностранной помощи]. В результате средства не будут доставлены их предполагаемым получателям», - отмечается в документе.
Представители администрации Трампа подали ходатайство после того, как апелляционный суд в Вашингтоне не поддержал власти. Согласно решению суда низшей инстанции, американская администрация должна была израсходовать как минимум $4 млрд, выделение которых для иностранной помощи одобрил конгресс, до 30 сентября - до завершения текущего финансового года.
Ранее в Сенате США одобрили помощь Украине на $800 млн.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Администрация Трампа заморозит $4 млрд, выделенные на иностранную помощь
- Джейсон Деруло захотел включить Москву в список городов своего тура
- Ким Чен Ын назвал первоочередным развитие ядерного потенциала КНДР
- Экс-командующего 58-й армией Попова этапировали в подмосковную колонию
- СМИ: США начнут удары по наркокартелям в Венесуэле в ближайшие недели
- В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,2
- МИД: Россия не присоединится к антикорейским заявлениям и документам
- Пентагон заключил контракт на производство вертолетов на $10,3 млрд
- Двенадцать государств создали коалицию по финансовой поддержке ПНА
- СМИ: Трамп допустил снятие ограничений на удары по России американским оружием
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru