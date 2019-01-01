Диетолог объяснила, как американцу удалось похудеть на «пивной диете»

Американец похудел на 20 килограммов благодаря «пивной диете». Делл Холл, проживающий в городе Ньютаун в штате Огайо, рассказал на своем Youtube-канале, что сумел выдержать 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво. Когда Холл начал свой эксперимент 6 марта, он весил 132,6 килограмма. Напомним, что чрезмерное употребление алкоголя может быть опасным для здоровья.

Руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова рассказала НСН, как американцу удалось похудеть на необычной диете.

«Если любой человек съедает энергетически меньше, чем тратит, чем ему нужно, он теряет в весе. Абсолютно неважно на пиве или на сбалансированном питании он это делает. Здесь основное не то, что именно он употребляет в качестве энергии, а то, сколько этой энергии, сколько калорий», — пояснила специалист.

По ее словам, хотя «пивная диета» позволяет потерять больше килограммов, чем сбалансированное питание, ни один специалист ее не посоветует.

«Такие суровые испытания для организма позволяют больше снизить вес. Насколько это скажется на здоровье, надо смотреть конкретно по человеку. Я бы не рекомендовала ставить над собой такие эксперименты. Последствия могут быть довольно суровыми. Специалист в здравом уме и трезвой памяти, который несет ответственность за ваше здоровье, не посоветует вам ничего такого», — сказала Анна Коршунова.