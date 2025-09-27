Новая Зеландия отказалась признать Палестину из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Новая Зеландия не признает Палестину как государство из-за военного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс, выступая на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам дипломата, в условиях боевых действий остается «слишком много вопросов о будущем Государства Палестина».

«В текущих обстоятельствах это может сделать позиции противников еще более непримиримыми... Мы признаем палестинское государство, когда придет время», - подчеркнул Питерс.

Министр отметил, что Новая Зеландия все еще убеждена в необходимости решения о создании двух государств и остается защитником права палестинцев на самоопределение.

Ранее ряд стран объявили о признании Государства Палестина, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В их числе Бельгия, Франция, Великобритания, Португалия, Австралия, Канада.

