«Ни возраста, ни пола»: В отрасли отказались верить данным Росстата по курению
Молодежь в России сегодня все чаще курит вейпы и нагревательный табак, предпочтение сигаретам отдает старшее поколение, сказал НСН Максим Королев.
Исследование Росстата и других организаций не дает полную картину по количеству курильщиков в России, доверять стоит лишь данным Всемирной организации здравоохранения, которая проводила последнюю соответствующую проверку в России в 2016 году. Об этом НСН заявил главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.
Количество заядлых курильщиков сократилось в России до рекордных 40%, сообщил Росстат. Отмечается, что пачку сигарет в день двумя годами ранее выкуривали 46,7% российских курильщиков. Общее количество курильщиков в стране снизилось до 25,5%, ежедневно или изредка курят 44,3% мужчин и 10,1% женщин. Королев призвал не доверять данным Росстата.
«Судить по таким заявлениям о реальной картине, к сожалению, нельзя. Есть методика, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, глобальное исследование табакокурения взрослых. Она единая для всего мира, в России исследование проводили в 2009 и в 2016 годах. Более надежных и статистически достоверных данных, чем исследование 2016 года, в России нет. Все остальные опросы, наблюдения ничего не значат. Все зависит от заказа со стороны: надо показать, что снизилось потребление табака, — покажут, что снизилось. Можно предположить, что курение обычных сигарет сократилось с ростом потребление вейпов и нагреваемого табака. Вместе с тем идет активная пропаганда вреда вейпов — люди могли начать снова переходить на обычные сигареты. Поспособствовать росту потребления табака как якобы успокоительного средства могла спецоперация. Но все это — гадание на кофейной гуще, достоверных цифр нет», — сказал Королев.
Собеседник НСН добавил, что сегодня молодежь все чаще предпочитает вейпы обычным сигаретам.
«В исследованиях ВОЗ есть разбивка и по возрастам, и по полу, и по уровню образования. Там можно видеть более полную картину. По моим ощущениям, молодежь больше переходит на вейпы, на нагреваемый табак. Сигареты курит в первую очередь старшее поколение», — подытожил он.
Ранее врач-пульмонолог, доцент института клинической медицины Сеченовского университета Владимир Бекетов заявил, что сегодня в России являются курильщиками треть населения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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