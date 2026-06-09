Серена Уильямс победила в первом матче после возвращения в теннис

Теннисистка Серена Уильямс одержала победу в первом матче после возвращения в профессиональный спорт. 44-летняя американка получила специальное приглашение на соревнования категории WTA 500 в Лондоне.

Она выступила в парном разряде вместе с 19-летней канадкой Викторией Мбоко. В стартовом раунде они обыграли третьих сеяных Николь Меликар-Мартинес из США и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в двух сетах.

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В следующем раунде американка и канадка сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, а также Александрой Пановой и Деми Схурс.

До этого Уильямс не выходила на корт в рамках женской теннисной ассоциации с 2022 года, когда участвовала в Открытом чемпионате США.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и победительница 23 турниров Большого шлема Серена Уильямс объявила о возвращении в спорт 1 июня, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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