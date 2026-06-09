Серена Уильямс победила в первом матче после возвращения в теннис

В следующем раунде американка и канадка сразятся с победительницами матча между Лейлой Фернандес и Лаурой Зигемунд, а также Александрой Пановой и Деми Схурс.

До этого Уильямс не выходила на корт в рамках женской теннисной ассоциации с 2022 года, когда участвовала в Открытом чемпионате США.

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и победительница 23 турниров Большого шлема Серена Уильямс объявила о возвращении в спорт 1 июня, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

