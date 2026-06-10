СМИ: США начали ответные удары по Ирану

Об этом заявили в Центральном командовании американской армии. В Пентагоне считают атаку «пропорциональным ответом». В ответ на это Тегеран привёл армию в полную боевую готовность. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что войска готовы к любому нарушению границ и посоветовал иностранным силам «уйти как можно скорее».

Тем временем, в районе порта Сирик в провинции Бендер-Аббас прогремели как минимум четыре взрыва. Мощный взрыв нафиксирован и на базе ВМС Ирана в городе Минаб.

По данным Al Arabiya, Иран не собирался сбивать американский вертолёт, а инцидент произошёл случайно на фоне напряжённости вокруг Ормузского пролива. Тегеран при этом не отказывается от переговоров с Вашингтоном.

До этого президент США Дональд Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета Apache AH-64, упавшего у берегов Омана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

