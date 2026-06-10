СМИ: США начали ответные удары по Ирану
Военные США начали ответные удары по Ирану за сбитый вертолёт Apache AH-64 у берегов Омана, сообщает Telegram-канал Mash.
Об этом заявили в Центральном командовании американской армии. В Пентагоне считают атаку «пропорциональным ответом». В ответ на это Тегеран привёл армию в полную боевую готовность. Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что войска готовы к любому нарушению границ и посоветовал иностранным силам «уйти как можно скорее».
Тем временем, в районе порта Сирик в провинции Бендер-Аббас прогремели как минимум четыре взрыва. Мощный взрыв нафиксирован и на базе ВМС Ирана в городе Минаб.
По данным Al Arabiya, Иран не собирался сбивать американский вертолёт, а инцидент произошёл случайно на фоне напряжённости вокруг Ормузского пролива. Тегеран при этом не отказывается от переговоров с Вашингтоном.
До этого президент США Дональд Трамп обвинил Иран в уничтожении американского вертолета Apache AH-64, упавшего у берегов Омана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США начали ответные удары по Ирану
- Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС
- В России нашли пропаганду в фильме с Тимоти Шаламе и запретили его
- В ФРГ считают, что Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков»
- Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией
- Пожар на газопроводе в Дагестане потушен
- Серена Уильямс победила в первом матче после возвращения в теннис
- В МЧС назвали причину факельного горения на газопроводе в Дагестане
- Политолог: На Западе решили отобрать деньги Абрамовича руками Зеленского
- Сериал Кончаловского с Юрой Борисовым в главной роли получил премию ТЭФИ