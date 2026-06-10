В ФРГ считают, что Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков»

Киев должен объяснить свою роль в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сопредседателя оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель.

Дмитриев допустил восстановление «Северных потоков»

По ее словам, Украина должна объяснить, «как дело дошло до этого акта государственного терроризма — подрыва важнейшей инфраструктуры, которая у нас была, а именно трубопровода «Северный поток», и какую роль она в этом сыграла».

Депутат указала, что после этого Киев должен выплатить Берлину компенсацию за причиненный ФРГ «огромный ущерб».

Ранее АдГ выступила против передачи Украине теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая ранее работала на российском газе и имела связь с газопроводами «Северные потоки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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