Пожар на газопроводе в Дагестане потушен

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Все остатки газа с перекрытого участка в настоящее время выгорели.

Ранее на магистральном газопроводе произошло три взрыва. После этого возникло факельное горение высотой до 15 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

