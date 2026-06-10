Пожар на газопроводе в Дагестане потушен

Пожарные потушили крупное возгорание, возникшее на магистральном газопроводе рядом с Кизилюртом в Дагестане, сообщает в ГУ МЧС по республике.

В Орловской области обломки ракет повредили газопровод

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. По данным спасателей, жертв и пострадавших нет. Все остатки газа с перекрытого участка в настоящее время выгорели.

Ранее на магистральном газопроводе произошло три взрыва. После этого возникло факельное горение высотой до 15 метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДагестанГазопроводПожары

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