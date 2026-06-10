В России нашли пропаганду в фильме с Тимоти Шаламе и запретили его
В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд ограничил распространение нескольких зарубежных кинолент, сообщается в Telegram-канале суда.
Это произошло из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение, признано экстремистским и запрещено в РФ). Нарушения закона найдены в картине «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе и Арми Хаммером в главных ролях. Это касается и фильма «Убей своих любимых» с Дэниелом Рэдклиффом. Третьим проектом стал фильм «С любовью, Саймон».
Отмечается, что картины нашли на шести русскоязычных сайтах. Решено ограничить распространение ссылок на них.
Ранее стало известно, что Шаламе выступит продюсером экранизации романа Ричарда Пауэрса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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