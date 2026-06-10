В Москве задержан иностранный блогер, снимающий провокационные ролики в метро

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это произошло в одном из международных аэропортов города, когда иностранец намеревался уехать из РФ. Мужчину доставили в полицейское отделение и завели административное дело.

По словам иностранца, у него 1,3 миллиона подписчиков, а провокационный контент в метро он снимал для привлечения новых пользователей и не знал, что так вести себя нельзя. Иностранец принес извинения.

До этого у блогера появились ролики, на которых он развязно ведет себя в метро. Например, мужчина выхватил газету из сумки пожилого пассажира. На других он ложился на колени к незнакомым женщинам.

Ранее в Москве школьник выстрелил из пневматического пистолета в поезд метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

