В Москве задержан иностранный блогер, снимающий провокационные ролики в метро

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержала иностранного блогера, снимающего провокационные ролики в столичном метро, сообщает «Лента.ру».

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Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это произошло в одном из международных аэропортов города, когда иностранец намеревался уехать из РФ. Мужчину доставили в полицейское отделение и завели административное дело.

По словам иностранца, у него 1,3 миллиона подписчиков, а провокационный контент в метро он снимал для привлечения новых пользователей и не знал, что так вести себя нельзя. Иностранец принес извинения.

До этого у блогера появились ролики, на которых он развязно ведет себя в метро. Например, мужчина выхватил газету из сумки пожилого пассажира. На других он ложился на колени к незнакомым женщинам.

Ранее в Москве школьник выстрелил из пневматического пистолета в поезд метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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