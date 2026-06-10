В Москве задержан иностранный блогер, снимающий провокационные ролики в метро
Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержала иностранного блогера, снимающего провокационные ролики в столичном метро, сообщает «Лента.ру».
Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это произошло в одном из международных аэропортов города, когда иностранец намеревался уехать из РФ. Мужчину доставили в полицейское отделение и завели административное дело.
По словам иностранца, у него 1,3 миллиона подписчиков, а провокационный контент в метро он снимал для привлечения новых пользователей и не знал, что так вести себя нельзя. Иностранец принес извинения.
До этого у блогера появились ролики, на которых он развязно ведет себя в метро. Например, мужчина выхватил газету из сумки пожилого пассажира. На других он ложился на колени к незнакомым женщинам.
Ранее в Москве школьник выстрелил из пневматического пистолета в поезд метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЕС в рамках санкций против России готовы отказаться от морепродуктов
- В Москве задержан иностранный блогер, снимающий провокационные ролики в метро
- СМИ: США начали ответные удары по Ирану
- Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС
- В России нашли пропаганду в фильме с Тимоти Шаламе и запретили его
- В ФРГ считают, что Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков»
- Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией
- Пожар на газопроводе в Дагестане потушен
- Серена Уильямс победила в первом матче после возвращения в теннис
- В МЧС назвали причину факельного горения на газопроводе в Дагестане