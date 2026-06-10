ЕС в рамках санкций против России готовы отказаться от морепродуктов
В рамках очередного санкционного ограничения против России в Европейском союзе предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску, сообщила журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», - заявила она. Так политик прокомментировала предстоящие ограничительные меры в отношении Москвы. Отмечается, что торговые ограничения с Белоруссией будут приведены в соответствии с новыми ограничениями.
Ранее глава евродипломатии указала, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ЕС в рамках санкций против России готовы отказаться от морепродуктов
- В Москве задержан иностранный блогер, снимающий провокационные ролики в метро
- СМИ: США начали ответные удары по Ирану
- Мадьяр: Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в ЕС
- В России нашли пропаганду в фильме с Тимоти Шаламе и запретили его
- В ФРГ считают, что Украина должна объяснить свою роль в подрывах «Северных потоков»
- Зеленский заявил, что Европа должна участвовать в переговорах с Россией
- Пожар на газопроводе в Дагестане потушен
- Серена Уильямс победила в первом матче после возвращения в теннис
- В МЧС назвали причину факельного горения на газопроводе в Дагестане