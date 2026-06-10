ЕС в рамках санкций против России готовы отказаться от морепродуктов

«Мы предлагаем ввести существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на импорт других, в том числе трески», - заявила она. Так политик прокомментировала предстоящие ограничительные меры в отношении Москвы. Отмечается, что торговые ограничения с Белоруссией будут приведены в соответствии с новыми ограничениями.

Ранее глава евродипломатии указала, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

