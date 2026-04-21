Типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей

Типичный коррупционер в России — мужчина 30–49 лет с высшим образованием, без судимостей, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру.

Таковы данные за 2018–2025 годы. За это время выявили более 140 тысяч совершивших коррупционные преступления граждан. В 2025 году их было свыше 20 тысяч.

Чаще всего речь идёт о взятках. Реже встречаются мошенничество, растрата, коммерческий подкуп и служебный подлог.

Почти все такие преступления совершаются в трезвом виде. В Генпрокуратуре заявили, что в основном пьяные - водители, пытавшиеся откупиться от инспекторов.

Большинство коррупционеров — мужчины. Женщин меньше, но их доля постепенно растёт. Главное отличие от других преступников — образование. Почти половина фигурантов — наёмные работники. Среди осужденных за взятки заметная доля — сотрудники правоохранительных органов, хотя их стало меньше.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коррупция - это явление, которое есть повсеместно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

