Депутат из Екатеринбурга раскритиковал выделение 30 млн рублей на сквер в честь поэта Рыжего

Депутат городской Думы Екатеринбурга Александр Колесников раскритиковал выделение 30 миллионов рублей на благоустройство сквера в городе в честь поэта Бориса Рыжего, сообщает издание «e1.ru».

Его также называют «уральским Есениным». По словам парламентария, память о нём вряд ли достойна таких трат — в отличие от многих других выдающихся уральцев. Депутат привел в качестве примера сквер Бориса Рыжего. «Мне непонятно, почему — он что, такой заслуженный человек, что ли? А вот на сквер Ярослава Лешукова, Жоржа Токарева, героя Советского союза, прокурора Попова денег никто не выделяет. Это как понимать?» — возмутился Колесников.

На его заявление отреагировала директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова. По ее словам, средства выделяются строго под готовые и прошедшие все согласования проекты. В случае с другими знаменитостями такие инициативы отсутствуют.

