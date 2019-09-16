В Госдуме поддержали появление мусоросжигательных заводов в Подмосковье

«Сегодня реформа по раздельному сбору отходов начинает работать, но работает достаточно медленно. На мой взгляд, это (строительство мусоросжигательных заводов — прим. НСН) один из путей, который бы способствовал созданию ситуации, более благоприятной в Московской области для всего, что касается отходов производства и потребления, бытовых отходов в том числе», — пояснил Фокин.

Парламентарий напомнил, что хранение мусора на полигонах — экологически опасно, к тому же места на них всё меньше. Сжигание мусора, по его словам, является более экологически безопасным методом очищения планеты.

Ранее сообщалось, что в России в несколько раз увеличился импорт пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году предприятия-переработчики вторсырья закупили пластика на 20 миллионов долларов, что на 32% больше импорта прошлого года. В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов рассказал, почему пока Россия не способна загрузить мусороперерабатывающие заводы своими отходами на полную мощность.

