В Госдуме поддержали появление мусоросжигательных заводов в Подмосковье
Подмосковье станет первопроходцем в освоении нового способа избавления от мусора. Как рассказал телеканалу «360» депутат Госдумы Александр Фокин, сжигание мусора на специальных заводах станет одним из лучших способов улучшить ситуацию с отходами в регионе.
При этом парламентарий отметил, что пока темпы освоения мощностей мусоросжигательных заводов достаточно невелики.
«Сегодня реформа по раздельному сбору отходов начинает работать, но работает достаточно медленно. На мой взгляд, это (строительство мусоросжигательных заводов — прим. НСН) один из путей, который бы способствовал созданию ситуации, более благоприятной в Московской области для всего, что касается отходов производства и потребления, бытовых отходов в том числе», — пояснил Фокин.
Парламентарий напомнил, что хранение мусора на полигонах — экологически опасно, к тому же места на них всё меньше. Сжигание мусора, по его словам, является более экологически безопасным методом очищения планеты.
Ранее сообщалось, что в России в несколько раз увеличился импорт пластиковых отходов из-за рубежа. В 2018 году предприятия-переработчики вторсырья закупили пластика на 20 миллионов долларов, что на 32% больше импорта прошлого года. В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов рассказал, почему пока Россия не способна загрузить мусороперерабатывающие заводы своими отходами на полную мощность.
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