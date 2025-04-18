Попова: Крым и Севастополь пригодны для летнего курортного сезона
Зона Крыма и Севастополя пригодна для организации курортного сезона летом 2025 года. Об этом заявила на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, побережье Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободно от загрязнения после аварии с танкерами с мазутом в Керченском проливе. Попова пояснила, что течения Черного моря идут с востока на запад, и распространение загрязнения по этой части побережья не предполагается.
«Эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг... чтобы предупредить любые нарушения и осложнения в этой зоне», - указала руководитель федеральной службы.
Ранее стало известно, что россияне бронируют летний отдых в Крыму в два раза чаще, чем год назад, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru