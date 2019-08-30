Мусорная реформа заставила переработчиков покупать пластик за рубежом

«Это не мусор. Речь идёт об уже отсортированных, подготовленных, разложенных по цветам, помытых ПЭТ-отходах. Со скрученными крышечками, без наклеек, сложенных брикетом. Это не те отходы, которые есть в понимании обывателя. И такая продукция может достигать в цене 450-500 долларов за тонну. Сейчас в России нет качественных производителей такого сырья в достаточном количестве. Потому что много инвестиций в прошлые десятилетия пошло в создание производств на основе такого сырья, но, к сожалению, они не загружены. Потому что мусорная отрасль не поспела за такими проектами. Только сейчас формируются правильные технологические схемы, когда российские предприятия будут выдавать требуемое сырьё для смежных производств. Огромный рынок есть для использования сырья после вторичной переработки! Поэтому идёт импорт», — объяснил Неверов.

После того, как мусорная реформа зашла в тупик, власти приняли решение трансформировать её, добавил омбудсмен. Со временем Россия сможет достичь уровня Европы, где за пластиковую бутылку автомат выдаёт мелочь, но сейчас мы находимся лишь в начале долгого пути.