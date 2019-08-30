Мусорная реформа заставила переработчиков покупать пластик за рубежом
Бизнес-омбудсмен по экологии объяснил НСН, почему в России тонны мусора гниют на полигонах, а фирмы вынуждены закупать пластик у иностранцев.
Импорт пластиковых отходов из-за рубежа увеличился в России, пишет РБК. Согласно данным статистики, проанализированным изданием, в 2018 году предприятия-переработчики вторсырья закупили пластика на 20 миллионов долларов, что на 32% больше импорта прошлого года.
Стратегия импорта отходов оказалась неизбежной, подтвердил в эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов. Причина тому, по его словам, в отсутствии успехов мусорной реформы. В стране создали массу производств на основе вторсырья, а загружать их попросту нечем, так как раздельному сбору мусора страна ещё не обучилась.
«Это не мусор. Речь идёт об уже отсортированных, подготовленных, разложенных по цветам, помытых ПЭТ-отходах. Со скрученными крышечками, без наклеек, сложенных брикетом. Это не те отходы, которые есть в понимании обывателя. И такая продукция может достигать в цене 450-500 долларов за тонну. Сейчас в России нет качественных производителей такого сырья в достаточном количестве. Потому что много инвестиций в прошлые десятилетия пошло в создание производств на основе такого сырья, но, к сожалению, они не загружены. Потому что мусорная отрасль не поспела за такими проектами. Только сейчас формируются правильные технологические схемы, когда российские предприятия будут выдавать требуемое сырьё для смежных производств. Огромный рынок есть для использования сырья после вторичной переработки! Поэтому идёт импорт», — объяснил Неверов.
После того, как мусорная реформа зашла в тупик, власти приняли решение трансформировать её, добавил омбудсмен. Со временем Россия сможет достичь уровня Европы, где за пластиковую бутылку автомат выдаёт мелочь, но сейчас мы находимся лишь в начале долгого пути.
«Сейчас мусорная реформа приостановилась, забуксовала. Потому что население не смогло её оплатить. Поэтому сейчас по инициативе Минприроды реформа разворачивается. Будет введена так называемая дуальная система, когда мы платим только за органический мусор, который нужно просто грамотно переработать, а все остальные перерабатываемые отходы, в том числе и пластиковые бутылки, будут утилизированы особым способом. Будет особый фонд, куда соберут все платежи — около 136 миллиардов рублей в год — с этой так называемой расширенной ответственности производителя. И потом эти деньги будут распределяться, в том числе, и на сбор бутылок, как в Европе — через фондоматы. Сложная система, но старт этому уже дан», — заключил Неверов.
Добавим, по данным «Гринписа», на сегодняшний день в России 94% отходов не сортируется, а отправляется на свалки. Чтобы поддерживать работу мощностей, переработчики вынуждены закупать пластик за рубежом.
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