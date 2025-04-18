Павловского освободили от обязанностей посла России в Австралии
18 апреля 202511:57
Посол России в Австралии Алексей Павловский освобожден от должности, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Освободить Павловского... от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла... в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи», - говорится в указе.
Дипломат занимал свой пост с 2019 года.
Ранее российский лидер продлил срок госслужбы замглавы МИД России Михаилу Галузину до 14 июня 2026 года, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru