Павловского освободили от обязанностей посла России в Австралии

Посол России в Австралии Алексей Павловский освобожден от должности, указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Павловского... от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла... в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи», - говорится в указе.

Дипломат занимал свой пост с 2019 года.

Ранее российский лидер продлил срок госслужбы замглавы МИД России Михаилу Галузину до 14 июня 2026 года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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