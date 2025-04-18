Хинштейн: В Курской области завели более десяти дел, связанных с КРКО

Свыше десяти связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО) уголовных дел завели с конца 2024 года. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Только с конца прошлого года... было возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены)», - отметил чиновник в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, через корпорацию прошли десятки миллиардов рублей из бюджета, «сколько было украдено — вопрос открытый». Врио губернатора выразил уверенность, что всех причастных к преступным схемам изобличат, и они понесут наказание.

Ранее бывшего главу Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца по делу о хищении более 1 млрд рублей, выделенных КРКО, пишет RT.

