Хинштейн: В Курской области завели более десяти дел, связанных с КРКО
Свыше десяти связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО) уголовных дел завели с конца 2024 года. Об этом заявил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Только с конца прошлого года... было возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены)», - отметил чиновник в Telegram-канале.
По словам Хинштейна, через корпорацию прошли десятки миллиардов рублей из бюджета, «сколько было украдено — вопрос открытый». Врио губернатора выразил уверенность, что всех причастных к преступным схемам изобличат, и они понесут наказание.
Ранее бывшего главу Курской области Алексея Смирнова арестовали на два месяца по делу о хищении более 1 млрд рублей, выделенных КРКО, пишет RT.
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