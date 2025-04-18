СМИ: Умер один из самых известных дрессировщиков РФ Виктор Кудрявцев

В пятницу, 18 апреля, в Москве скончался один из самых известных дрессировщиков, Народный и заслуженный артист России Виктор Кудрявцев, сообщил Telegram-канал SHOT.

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Уточняется, Кудрявцев умер сегодня утром. Ему было 74 года.

В последние годы у него развились осложнения после перенесённого ковида.

Кудрявцев учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИСе, является самым известным дрессировщиком медведей в России. Его подопечные выполняли трюки на настоящем автомобиле. В 1988 году Кудрявцев был приглашён в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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