СМИ: Умер один из самых известных дрессировщиков РФ Виктор Кудрявцев

Уточняется, Кудрявцев умер сегодня утром. Ему было 74 года.

В последние годы у него развились осложнения после перенесённого ковида.

Кудрявцев учился в Государственном училище циркового и эстрадного искусства и ГИТИСе, является самым известным дрессировщиком медведей в России. Его подопечные выполняли трюки на настоящем автомобиле. В 1988 году Кудрявцев был приглашён в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

