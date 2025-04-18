Песков заявил, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о трудностях в работе по урегулированию на Украине. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

По его словам, соответствующие контакты идут «достаточно сложно».

«Потому что, естественно, тема непростая, тема украинского урегулирования», - указал Песков.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможном выходе Вашингтона из переговоров по урегулированию на Украине, если Москва и Киев не проявят желания договориться друг с другом.

