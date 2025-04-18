Песков заявил, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно
18 апреля 202512:54
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о трудностях в работе по урегулированию на Украине. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.
По его словам, соответствующие контакты идут «достаточно сложно».
«Потому что, естественно, тема непростая, тема украинского урегулирования», - указал Песков.
Между тем госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможном выходе Вашингтона из переговоров по урегулированию на Украине, если Москва и Киев не проявят желания договориться друг с другом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru