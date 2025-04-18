Умер режиссер научно-популярного и документального кино Руслан Шахмалиев
Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
«17 апреля 2025 года на 88-м году жизни не стало нашего друга и коллеги Руслана Гасановича Шахмалиева», - отметили в объединении.
Шахмалиев снял несколько десятков научно-популярных и документальных фильмов, в числе которых «Мост через Каспий», «Русская кухня», «Темир-тау», «Муслим Магомаев», «Архитектура Баку - вчера - сегодня - завтра», «Земля - космос - обратная связь». Режиссер сотрудничал с киностудиями «Азербайджанфильм», «Леннаучфильм», Ашхабадской студией кинохроники, работал на Центральном телевидении и в творческом объединении «Экран». Шахмалиеву было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана.
Ранее в возрасте 89 лет умер режиссер и сценарист Александр Муратов.
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