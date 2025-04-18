Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего курского губернатора

Он добавил, что прямо сейчас губернаторам необходимо иметь чистые помыслы и служить людям. Он отметил, что решил позвать священника, так как посчитал, что в здании накопилось много «греховности».

Суд Москвы выдал ордеры на аресты бывшего главы региона Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Им предъявили обвинения в хищении государственных средств, выделенных на строительство линии обороны на границе с Украиной. По мнению следствия, они могли украсть больше 1 млрд рублей.

Ранее Александр Хинштейн обвинил предыдущую администрацию региона в замалчивании ситуации с обманутыми дольщиками, напоминает НСН.

