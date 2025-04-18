Хинштейн освятил свой кабинет после ареста бывшего курского губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн провел освящение своего кабинета после того, как его предшественник Алексей Смирнов был арестован за коррупцию. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

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Он добавил, что прямо сейчас губернаторам необходимо иметь чистые помыслы и служить людям. Он отметил, что решил позвать священника, так как посчитал, что в здании накопилось много «греховности».

Суд Москвы выдал ордеры на аресты бывшего главы региона Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Им предъявили обвинения в хищении государственных средств, выделенных на строительство линии обороны на границе с Украиной. По мнению следствия, они могли украсть больше 1 млрд рублей.

Ранее Александр Хинштейн обвинил предыдущую администрацию региона в замалчивании ситуации с обманутыми дольщиками, напоминает НСН.

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Фото: t.me/Hinshtein
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