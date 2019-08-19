«Мера, которая назрела давно». Омбудсмен об идее стопроцентной утилизации товаров

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов в беседе с НСН поддержал идею министерства природных ресурсов и экологии. По его словам, в этот раз инициатива будет одобрена.

«Реализовать это совсем несложно. Это мера, которая назрела давно. Для нас, скажем так, участников рынка было странно, что только сегодня, по прошествии уже восьми месяцев мусорной реформы, правительство озаботилось этой проблемой. Очевидно, что мусорная реформа забуксовала, потому что ее переложили на плечи простых граждан, населения. Мусорными тарифами попытались создать ту необходимую финансовую составляющую, которая нужна для реализации реформы: строительство объектов, полигонов, мусоросжигательных предприятий. Это не произошло. И эти восемь месяцев показали, почему это не произошло. Теперь для того, чтобы реформа не захлебнулась, необходимо подключить другой источник финансирования – производителей товаров и услуг. Их не так много, чуть больше 50 товарных групп, которые попали в ранг расширенных обязанностей производителей. Необходимо собирать с них экологический сбор. Собирать его в бюджет, чтобы через этот фонд направлять средства на создание новой отрасли, а именно, переработки отходов не только коммунальных, но и промышленных. На разговоры уже времени не осталось, это очевидно. Правительство, насколько я понимаю, в лице Минприроды настроено серьезно. Бизнес будет пищать, верещать, сопротивляться и противиться, но пути назад нет», - заключил собеседник НСН.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН приветствовал создание группы в рамках G20 по борьбе с пластиковыми отходами в океанах и назвал это решением «нужным и важным».

