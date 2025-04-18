Умер бессменный комментатор «Евровидения» Колин Берри

Берри начал карьеру на Radio Caroline. В 1973 году Колин перешел на BBC's Radio 2, где проработал 30 лет. Также он 25 лет без перерыва комментировал конкурс «Евровидение» от Великобритании.

Помимо прочего, Берри работал и телеведущим, и диджеем. Также появлялся в многочисленных шоу и сериалах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

