Умер бессменный комментатор «Евровидения» Колин Берри

Скончался известный британский ведущий Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал в Великобритании международный песенный конкурс «Евровидение».

Мужчине было 79 лет.

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Берри начал карьеру на Radio Caroline. В 1973 году Колин перешел на BBC's Radio 2, где проработал 30 лет. Также он 25 лет без перерыва комментировал конкурс «Евровидение» от Великобритании.

Помимо прочего, Берри работал и телеведущим, и диджеем. Также появлялся в многочисленных шоу и сериалах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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