Умер бессменный комментатор «Евровидения» Колин Берри
18 апреля 202512:27
Скончался известный британский ведущий Колин Берри, который на протяжении 25 лет комментировал в Великобритании международный песенный конкурс «Евровидение».
Мужчине было 79 лет.
Берри начал карьеру на Radio Caroline. В 1973 году Колин перешел на BBC's Radio 2, где проработал 30 лет. Также он 25 лет без перерыва комментировал конкурс «Евровидение» от Великобритании.
Помимо прочего, Берри работал и телеведущим, и диджеем. Также появлялся в многочисленных шоу и сериалах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru