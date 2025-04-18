Тренер Розанов опроверг слова фигуристки Жилиной о домогательствах

«Все сказанное про меня - абсолютная ложь», - отметил тренер.

Ранее Жилина заявила, что в одной из тренировочных поездок Розанов пришел в номер девушки в гостинице и настаивал на том, чтобы сделать фигуристке массаж. Спортсменке на тот момент было 11 лет. Кроме того, факт домогательств подтвердила мама Жилиной, тренер академии «Ангелы Плющенко» Людмила Алферова.

