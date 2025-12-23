Приостановлена лицензия «Шанинки»
Рособрнадзор приостановил лицензию Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.
Учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения — формы, курса и стоимости. Лицензия может быть приостановлена на срок до судебного решения по выявленным нарушениям.
Окончательная мера — аннулирование лицензии, после чего восстановление уже невозможно.
В ноябре Рособрнадзор лишил образовательное заведение государственной аккредитации по четырем образовательным программам. Вуз лишился аккредитации по уровням образования и направлениям подготовки «Психология» (бакалавриат), «Психология» (магистратура), «Менеджмент» (бакалавриат), «Социология» (бакалавриат), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
