Московским учителям предложили записать видеоуроки по конкуренции

В рамках Дней московской конкуренции запущен конкурс «Урок о конкуренции – 2019» для столичных учителей. Педагогам предложили подготовить видеоуроки с наиболее доступными рассказами о влиянии здорового соперничества на развитие.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что наиболее важные навыки формируются у человека еще с детства, а учитель выступает как помощником ребенка в его становлении долгое время.

«Глобально, конкуренция является фактором эволюции и неудивительно, что она сопровождает человека во всех сферах, задача взрослых показать детям положительный характер этого явления», - сказал он.

Учителя смогут создать свои видеоуроки по одной из четырех тематик: