Московским учителям предложили записать видеоуроки по конкуренции
В рамках Дней московской конкуренции запущен конкурс «Урок о конкуренции – 2019» для столичных учителей. Педагогам предложили подготовить видеоуроки с наиболее доступными рассказами о влиянии здорового соперничества на развитие.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что наиболее важные навыки формируются у человека еще с детства, а учитель выступает как помощником ребенка в его становлении долгое время.
«Глобально, конкуренция является фактором эволюции и неудивительно, что она сопровождает человека во всех сферах, задача взрослых показать детям положительный характер этого явления», - сказал он.
Учителя смогут создать свои видеоуроки по одной из четырех тематик:
- «Скиллы будущего». Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра?
- «Конкурент – не враг, конкурент – мотиватор». Как «здоровое» соперничество может помочь развитию?
- «Что такое конкуренция?» В каких сферах жизни она встречается чаще всего?
- «Конкуренция в истории». Примеры конкурентной борьбы в различные исторические периоды.
«Темы, определенные для конкурса, позволяют взглянуть на конкуренцию со всех сторон – оценить ее роль в истории, увидеть мотивационную составляющую конкуренции, понять, от чего зависит востребованность в жизни», - пояснил Дёгтев.
Принять участие в конкурсе может любой педагогический работник всех образовательных учреждений Москвы до 10 декабря 2019 года. Видеоролик необходимо загрузить в библиотеку Московской электронной школы, где он будет находиться в открытом доступе. Оценивать предложенные материалы будет экспертное жюри из представителей органов власти, социально ориентированных некоммерческих, образовательных и общественных организаций.
Заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков отметил, что конкуренцию можно рассматривать не только с позиции экономики, но и в более широком контексте.
«Поэтому следует ожидать большого количества очень интересных, познавательных и полезных видеороликов, которые помогут объяснить это явление детям с самых неожиданных сторон», - считает он.
Результаты конкурса будут представлены на итоговом мероприятии Дней московской конкуренции 18 декабря. Организаторами конкурса являются Департамент города Москвы по конкурентной политике совместно с Департаментом образования и науки города Москвы.
Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно по ссылке.
Ранее НСН сообщала, что школы Москвы уже присоединяются к городскому проекту «Дни московской конкуренции», в рамках которых до середины декабря запланировано 5 крупных мероприятий.
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