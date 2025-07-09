Раненный на пляже в Курске пятилетний мальчик умер при транспортировке в Москву

Раненный на пляже в Курске пятилетний мальчик умер во время транспортировки в Москву. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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По его словам, врачи до последнего боролись за жищнь ребёнка, однако травмы оказались слишком тяжёлыми.

«У мальчика было более 30% ожогов тела — крайне и крайне много для маленького человека» - заключил Хинштейн.

Также он выразил искренние соболезнования и пообещал оказать родным ребёнка всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дела по факту атаки ВСУ на пляж в Курске, в результате которой погибли три человека, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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