Раненный на пляже в Курске пятилетний мальчик умер при транспортировке в Москву
Раненный на пляже в Курске пятилетний мальчик умер во время транспортировки в Москву. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, врачи до последнего боролись за жищнь ребёнка, однако травмы оказались слишком тяжёлыми.
«У мальчика было более 30% ожогов тела — крайне и крайне много для маленького человека» - заключил Хинштейн.
Также он выразил искренние соболезнования и пообещал оказать родным ребёнка всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил дела по факту атаки ВСУ на пляж в Курске, в результате которой погибли три человека, сообщает RT.
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