Раненный на пляже в Курске пятилетний мальчик умер при транспортировке в Москву

По его словам, врачи до последнего боролись за жищнь ребёнка, однако травмы оказались слишком тяжёлыми.

«У мальчика было более 30% ожогов тела — крайне и крайне много для маленького человека» - заключил Хинштейн.

Также он выразил искренние соболезнования и пообещал оказать родным ребёнка всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дела по факту атаки ВСУ на пляж в Курске, в результате которой погибли три человека, сообщает RT.

