Аэропорт Геленджика опроверг слухи о скором открытии

Отмечается, что аэропорт, попавший под ограничение полётов в 2022 году, не получал каких-либо соответствующих официальных уведомлений.

«Официального сообщения о том, что начинаются вылеты и об открытии аэропорта, нет», - говорится в сообщении.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что временно закрытые аэропорты юга России продолжают функционировать, они готовы в любое время принять самолёт.

