Аэропорт Геленджика опроверг слухи о скором открытии

Появившаяся в СМИ информация о якобы открытии аэропорта Геленджика 9 июля и о возобновлении рейсов с 18 июля не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает ТАСС.

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Отмечается, что аэропорт, попавший под ограничение полётов в 2022 году, не получал каких-либо соответствующих официальных уведомлений.

«Официального сообщения о том, что начинаются вылеты и об открытии аэропорта, нет», - говорится в сообщении.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что временно закрытые аэропорты юга России продолжают функционировать, они готовы в любое время принять самолёт.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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