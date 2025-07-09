Аэропорт Геленджика опроверг слухи о скором открытии
Появившаяся в СМИ информация о якобы открытии аэропорта Геленджика 9 июля и о возобновлении рейсов с 18 июля не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани сообщает ТАСС.
Отмечается, что аэропорт, попавший под ограничение полётов в 2022 году, не получал каких-либо соответствующих официальных уведомлений.
«Официального сообщения о том, что начинаются вылеты и об открытии аэропорта, нет», - говорится в сообщении.
Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «Радиоточке НСН», что временно закрытые аэропорты юга России продолжают функционировать, они готовы в любое время принять самолёт.
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