Росавиация: Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу


Аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве указали, что открытие воздушной гавани планируется «в ближайшее время», обслуживать она будет внутренние рейсы. В Минтрансе РФ добавили, что продажа билетов откроется после выпуска извещения.

«Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», - говорится в сообщении.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Геленджика сообщило, что воздушная гавань не получала официальных сообщений о возобновлении работы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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