Росавиация: Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу

В ведомстве указали, что открытие воздушной гавани планируется «в ближайшее время», обслуживать она будет внутренние рейсы. В Минтрансе РФ добавили, что продажа билетов откроется после выпуска извещения.

«Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», - говорится в сообщении.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Геленджика сообщило, что воздушная гавань не получала официальных сообщений о возобновлении работы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

