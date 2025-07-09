Росавиация: Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу
Аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве указали, что открытие воздушной гавани планируется «в ближайшее время», обслуживать она будет внутренние рейсы. В Минтрансе РФ добавили, что продажа билетов откроется после выпуска извещения.
«Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», - говорится в сообщении.
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Геленджика сообщило, что воздушная гавань не получала официальных сообщений о возобновлении работы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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