Краснов поручил не учитывать сроки давности в поиске коррупционного имущества
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов изменил приказ «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции».
Документ, опубликованный на сайте надзорного ведомства, предусматривает отмену сроков давности при поиске неправомерно нажитого имущества и активов для обращения их в доход государства.
«При рассмотрении вопроса о направлении иска в суд... исходить из отсутствия в законодательстве срока, ограничивающего возможность подачи иска прокурором», - уточняется в приказе.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отказаться от конфискации имущества, как от меры возмещения ущерба, а применять её именно в качестве наказания, сообщает RT.
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