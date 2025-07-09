Краснов поручил не учитывать сроки давности в поиске коррупционного имущества

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов изменил приказ «Об осуществлении прокурорского надзора и реализации прокурорами иных полномочий в сфере противодействия коррупции».

Депутат Выборный: В России 15% бывших мэров замешаны в коррупции

Документ, опубликованный на сайте надзорного ведомства, предусматривает отмену сроков давности при поиске неправомерно нажитого имущества и активов для обращения их в доход государства.

«При рассмотрении вопроса о направлении иска в суд... исходить из отсутствия в законодательстве срока, ограничивающего возможность подачи иска прокурором», - уточняется в приказе.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил отказаться от конфискации имущества, как от меры возмещения ущерба, а применять её именно в качестве наказания, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Никольский//РИА Новости
ТЕГИ:КонфискацияКоррупцияГенпрокуратура Рф

Горячие новости

Все новости

партнеры